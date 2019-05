2019-05-27 @ 10:50pm–#Bridgeport CT– Tonight’s vehicle fire is at Success Avenue near Gary Street. Firefighters report it is heavily involved and that they will take care of it.

Noticias de Bridgeport: Fuego en un carro esta noche

2019-05-27 @ 10:50pm-#Bridgeport CT-El fuego de vehículo de esta noche está en la Avenida Success cerca de la calle Gary. Los bomberos informan que está muy involucrado y que se ocuparan del fuego.