2019-05-07 @ 7:07pm– A report of a hit an run at Suburban and Park Avenue. Police located the fleeing vehicle further down in the middle of Park Avenue with no driver.

This news report is made possible by:

Noticia de Bridgeport: Accidente

2019-05-07 @ 7:07pm – Un informe de un “hit and run” en Suburban y Park . La policía encuentra el vehículo que huye más abajo en el medio de la Avenida Park sin conductor.