2019-05-27 @ 8:22pm–#Shelton CT–#cttfire–A structure fire reported behind the Boys and Girls Club at 223 Canal Street. Shelton Fire is receiving mutual aid from surrounding towns.

Noticias de Shelton: Fuego

2019-05-27 @ 8:22pm – #Shelton CT – #cttfire – Un incendio estructural reportado detrás del Boys and Girls Club en 223 Calle Canal. Los bomberos de Shelton están recibiendo ayuda de las ciudades circundantes.