2019-05-28 @ 10:50pm–#Stratford CT–The Honeyspot Gulf located at 245 Honeyspot Rosd was robbed at gunpoint. The suspect fled in a large blue or black SUV. The robber netted $50 in one dollar bills.

Noticias de Stratford: Robo con arma

2019-05-28 @ 10:50pm – #Stratford CT – El Golfo de Honeyspot ubicado en 245 Honeyspot Rosd fue robado con pistola. El sospechoso huyó en un SUV azul oscuro o negro. El ladrón se fue con $50 en billetes de un dólar.