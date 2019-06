Bridgeport News: Child On Bicycle Hit By Motorcyclist Who Flees

6:22pm–#Bridgeport CT– A child was struck by a motorcycle who fled the scene at Lexington and Harral Avenue. Police are looking for a blue motorcycle that fled east on Harral Avenue. Witnesses said the child was alert and talking with EMS.

Noticias de Bridgeport: Niño fue golpeado por una motocicleta

6:22pm–#Bridgeport CT – Un niño fue golpeado por una motocicleta que huyó de la escena en Lexington y Harral. La policía está buscando una motocicleta azul que huyó al este en la Avenida Harral. Testigos dijeron que el niño estaba alerta y hablando con EMS.