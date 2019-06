2019-06-04 @ 7:42pm–#Bridgeport CT– Police called to break up a fight at the ball field at Iranistan and University Avenue. One person has been injured after being assaulted with a baseball bat.

Noticias de Bridgeport: Pelea

2019-06-04 @ 7:42pm – #Bridgeport CT – La policía llamó para parar una pelea en el campo de béisbol en la Avenida Iranistan y University. Una persona fue herida después de ser atacado con un bate de béisbol.