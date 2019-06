Governor Signs New Gun Laws

HARTFORD, CT – Joined by advocates and legislators at the State Capitol, Governor Ned Lamont this afternoon held a bill signing ceremony to commemorate the passage of two new laws that will enhance gun safety in Connecticut, including the banning of untraceable “ghost guns” and improving the storage of firearms in motor vehicles. Today also marks National Gun Violence Awareness Day.

Ghost guns are firearms that do not have serial numbers, most commonly because they are sold in parts that can be assembled at home, and thus are not required by current law to have a serial number. They are not recorded as a gun sale, making them impossible to trace if the firearm is used in a crime. Public Act 19-6, will prohibit anyone from manufacturing a firearm without subsequently obtaining and engraving or permanently affixing on it a unique serial number or other identification mark provided by the Department of Emergency Services and Public Protection.

The second bill, Public Act 19-7, attempts to address the rising numbers of gun thefts from motor vehicles that cities around the country have been experiencing in recent years. The law prohibits storing a pistol in an unattended motor vehicle unless that pistol is in the trunk, a locked glove box, or a locked safe. It makes first-time offenses a class A misdemeanor and subsequent offenses a class D felony. Law enforcement and certain security personnel receive are exempt from these requirements.

“The overwhelming majority of Connecticut residents want us to close the gaping loopholes that allow guns to get into the wrong hands, and any measure that encourages safe gun storage to help keep children, residents, and families safe is an action I will always support,” Governor Lamont said. “But I must stress – gun violence prevention laws only go so far without the support of our federal government. In our country, we have a patchwork of gun laws in each individual state – and as they say, we are only as strong as our weakest link. For the safety of our communities, we must demand federal action on this issue.”

Governor Lamont thanked the work of Judiciary co-chairs State Senator Gary Winfield and State Representative Steven Stafstrom, as well as legislative leadership and advocacy groups who whose voices helped lead passage of these bills.

“With the passage of these two measures the State of Connecticut continues to lead the nation on gun safety,” Lt. Governor Susan Bysiewicz said. “Research shows that states with strong gun safety laws have fewer deaths from gun violence. We are making the necessary strides in protecting our citizens and preventing gun violence. We hope that our stand here will implore other states – and even the federal government – to act as we have done and make these gun violence prevention laws the standard everywhere.”

“We applaud Governor Lamont for making history in Connecticut by signing three necessary gun violence prevention bills into law,” Jeremy Stein, Executive Director of CT Against Gun Violence, said. “We thank the governor, our coalition partners and volunteers for their dedication to fighting for a safer Connecticut. We are proud that Connecticut continues to lead the way with strong gun laws that will reduce gun violence and save lives.”

Both of the new laws take effect October 1, 2019.

(Governor’s Press Release)

Gobernador firma nuevas leyes de armas

HARTFORD, CT – Unidos por defensores y legisladores en el Capitolio del estado, el gobernador Ned Lamont esta tarde celebró una ceremonia de firma de facturas para conmemorar el paso de dos nuevas leyes que mejorarán la seguridad de las armas en Connecticut, incluyendo la prohibición de no rastreable ” armas fantasma “y mejorar el almacenamiento de armas de fuego en vehículos de motor. Hoy también marca el día nacional de concienciación sobre la violencia armada.

Las pistolas fantasma son armas de fuego que no tienen números de serie, más comúnmente porque se venden en partes que se pueden ensamblar en casa, y por lo tanto no son requeridos por la ley actual para tener un número de serie. No se registran como una venta de armas, por lo que son imposibles de rastrear si el arma de fuego se utiliza en un crimen. Ley pública 19-6, prohibirá a cualquier persona de fabricar un arma de fuego sin posteriormente obtener y grabar o fijar permanentemente en él un número de serie único u otra marca de identificación proporcionada por el Departamento de servicios de emergencia y público Protección.

La segunda ley, ley pública 19-7, trata de abordar el creciente número de robos de armas de los vehículos de motor que las ciudades de todo el país han estado experimentando en los últimos años. La ley prohíbe almacenar una pistola en un vehículo de motor desatendido a menos que la pistola esté en el maletero, una guantera cerrada o una caja fuerte cerrada. Hace ofensas por primera vez una clase un delito menor y posteriores ofensas una clase D delitos graves. La aplicación de la ley y cierto personal de seguridad reciben están exentos de estos requisitos.

“La abrumadora mayoría de los residentes de Connecticut quieren que cerremos las enormes lagunas que permiten que las armas se puedan poner en las manos equivocadas, y cualquier medida que fomente el almacenamiento seguro de armas para ayudar a mantener a los niños, residentes y familias seguras es una acción que siempre voy a apoyo “, dijo el gobernador Lamont. “Pero debo insistir: las leyes de prevención de la violencia armada sólo van tan lejos sin el apoyo de nuestro gobierno federal. En nuestro país, tenemos un mosaico de leyes de armas en cada Estado individual – y como dicen, sólo somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Para la seguridad de nuestras comunidades, debemos exigir una acción federal sobre este tema. ”

El gobernador Lamont agradeció el trabajo de los copresidentes del poder judicial, el senador estatal Gary Winfield y el representante estatal Steven Stafstrom, así como los grupos de liderazgo legislativo y de defensa que, cuyas voces ayudaron a guiar el paso de estos proyectos.

“Con el paso de estas dos medidas, el estado de Connecticut sigue siendo el líder de la nación en la seguridad de las armas”, dijo la vicegobernadora Susan Bysiewicz. “La investigación muestra que los Estados con leyes de seguridad de armas fuertes tienen menos muertes por violencia armada. Estamos haciendo los pasos necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y prevenir la violencia armada. Esperamos que nuestro stand aquí le imploro a otros Estados – e incluso al gobierno federal – que actúen como lo hemos hecho y que estas leyes de prevención de la violencia armada sean el estándar en todas partes. ”

“Aplaudimos al gobernador Lamont por hacer historia en Connecticut firmando tres leyes necesarias para la prevención de la violencia armada”, dijo Jeremy Stein, Director Ejecutivo de CT contra la violencia armada. “Agradecemos al gobernador, a nuestros socios de la coalición y a los voluntarios por su dedicación a la lucha por un Connecticut más seguro. Estamos orgullosos de que Connecticut continúe liderando el camino con leyes de armas fuertes que reducirán la violencia armada y salvarán vidas. ”

Las dos leyes nuevas surtan efecto el 1 de octubre de 2019.