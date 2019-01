Fairfield News: Sexual Assualt In Deli. Noticias de Fairfield: Agresión sexual en Deli.

#Fairfield CT–Konstantinos Avramidis (DOB: 09/10/1973) of Stratford, was arrested on 01/04/2019 after he turned himself in on outstanding warrants for two counts of Sexual assault in the 4th Degree, two counts of Public Indecency, two counts of Harassment in the 2 nd Degree, and Breach of Peace 2nd Degree. Avramidis was the subject of an ongoing investigation after he allegedly made unwanted sexual contact with a 16-year-old juvenile female while in her place of employment. Avramidis also sent unwanted sexual photographs of himself via text message to the same juvenile. Konstantinos Avramidis was held on $60,000 bond and was arraigned in Bridgeport Superior Court on 01/07/2019.

#Fairfield CT–Konstantinos Avramidis (DOB: 09/10/1973) de Stratford, fue arrestado el 01/04/2019 después que él se entregó en las órdenes de arresto pendientes para dos cargos de asalto sexual en el 4º grado, dos cargos de indecencia pública, dos cargos de acoso en los 2º Grado, incumplimiento de la paz 2º grado. Avramidis fue objeto de una investigación después que supuestamente hizo contacto sexual con una niña juvenil de 16 años, que no lo deseo, mientras que Avramidis estaba en su lugar de trabajo. Avramidis también envió fotografías sexuales, a través de un mensaje de texto a la misma juvenil. Konstantinos Avramidis se cumplió el $60,000 de fianza y fue procesado en el Tribunal superior de Bridgeport el 01/07/2019.

(Fairfield Police Press Release)