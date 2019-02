7:20pm–#Bridgeport Ct– A suspect wanted in a stabbing on Friday apprehended by police after a short pursuit near West Avenue apprehended on Route 8 exit 1 on ramp.

7:20pm – #Bridgeport CT La policía arrestaron a un sospechoso en un puñalada el viernes, después de una persecución corta cerca de la Avenida West en la ruta 8 salida 1.