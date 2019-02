12:29pm–#Milford CT– Firefighters on the scene at 51 Broadway for a structure fire. Everyone made it out safely and firefighters have it under control.

Noticias de Milford: Fuego

12:29pm – #Milford CT – Bomberos están en la escena en la 51 Calle de Broadway para un fuego. Todos salieron bien y los bomberos lo tienen bajo control.