12:38pm–#Norwalk CT– Workers have hit a gas main in the 600 block of Cross Highway. Expect delays in the area.

Noticias de Norwalk: Tubo de Gas fue golpeado

12:38pm – #Norwalk CT – Unos trabajadores han golpeado un tubo de gas en el la 600 Cross Highway. Espere retrasos en el área.