Stratford News: Robbery Arrest

On 02-21-20019 Zachary Hobbs age 61 of Bridgeport was arrest by warrant for an attempted armed robbery at the CITGO Gas Station located at 605 Success Avenue. The incident occurred on February 16, 2019. During the robbery, Hobbs displayed what appeared to be a handgun but fled the scene when the clerk refused to provide any money. Hobbs was charged with;

Attempted Robbery First Degree and Carrying a Dangerous Weapon

Hobbs was assigned a court date of 2/28/19 He was held on a $200,000.00 bond.

Noticias de Stratford: Un Arresto despues de un Robo

En 02-21-20019 Zachary Hobbs edad 61 de Bridgeport fue arrestado por orden de arresto porque intento a robo la gasolinera CITGO ubicado en 605 Success Avenue con una arma. El incidente ocurrió el 16 de febrero de 2019. Durante el robo, Hobbs mostró lo que parecía ser una pistola, pero huyó de la escena cuando el cajero se negó a proporcionar dinero. Hobbs fue acusado;

Intento de robo de primer grado y llevar un arma peligrosa

Asignaron una fecha para que se aparesca Hobbs en la corte en 2/28/19 fue retenido en un bono de $200.000,00.