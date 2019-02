4:02pm–#Bridgeport CT– Today’s vehicle fire is an unoccupied 4 door sedan at Clinton and State Street. Firefighters say it is fully engulfed.

Carro coje fuego

4:02pm – #Bridgeport CT –Un carro desocupado de 4 puertas en Clinton y State Street cojeo fuego. Los bomberos dicen que está completamente envuelto.