2019-03-20 @ 9:11pm–#Bridgeport CT– An armed robbery just occurred on Hanover and Iranistan Avenue. A person was robbed of a bracelet, wallet, and iPhone by 3 armed males in a gold mini-van.

Noticias de Bridgeport: Un Robo

2019-03-20 @ 9:11pm – #Bridgeport CT – Un robo con armada acaba de ocurrir en Hanover y la Avenida Iranistan. Una persona fue robada de una pulsera, billetera, y el iPhone por 3 hombres armados en una mini van de oro.