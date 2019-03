Funny Money

2019-03-02 @ 7:50pm–# Norwalk CT– A black male in a blue puffy jacket with a red hoodie underneath passed counterfeit $100 bill at a business on Westport Avenue, no car description was given.

#Darien @ 7PMish– A white Monte Carlo with three males inside wanted for passing counterfeit money.

Dinero falso

2019-03-02 @ 7:50pm – # Norwalk CT – Un hombre negro en una chaqueta grande azul con una capucha roja debajo de la chaqueta, pago con un billete de cien $100 en la Avenida de Westport, no se dio ninguna descripción del carro.