Monroe News: Industrial Fire

9:40pm–#Monroe CT– Firefighters activated the hazmat crews for an industrial fire at 1480 Monroe Turnpike which is Anodic Inc. The Department of Energy and Environmental Protection and Eversource has been called to the scene. The town has been receiving mutual aid from surrounding towns for fire and EMS assistance and town coverage.

According to Anodic’s website “Anodic, Inc. has been supplying anodic coatings on aluminum for aerospace applications since 1955. Aluminum finishing (Anodizing, Hardcoating & Chem-Filming) of all aluminum alloys was pioneered by Anodic, Inc.

Our sponsor can make this Like It Never Even Happened!

Noticias de Monroe: Fuego

9:40 pm–#Monroe CT– Los bomberos activaron las cuadrillas de materiales peligrosos para un incendio industrial en 1480 Monroe Turnpike, que es Anodic Inc. El Departamento de Energía y Protección Ambiental y Eversource ha sido llamado a la escena. La ciudad ha estado recibiendo ayuda mutua de las ciudades circundantes para el fuego y la asistencia de EMS y la cobertura de la ciudad.

Según el sitio web de Anodic, “Anodic, Inc. ha suministrado recubrimientos anódicos en aluminio para aplicaciones aeroespaciales desde 1955. Anodic, Inc. fue pionero en el acabado de aluminio (anodizado, recubrimiento duro y filmado químico) de todas las aleaciones de aluminio.