Bridgeport News: Gun Buy Back Program Saturday

#Bridgeport CT– Chief Perez with representatives of the Bridgeport Police Department announce a Gun Buyback event to be hosted on Saturday, May 11 from 10am-3pm at the Community Services office at 1395 Sylvan Avenue. Local business owners have gathered to support this event in an effort to reduce the number of firearms owned by residents in our city, and to provide a process whereby members of the community can safely turn-in and sell privately owned firearms to the police. The program includes residence from around the surrounding community as well.

Noticias de Bridgeport: Programa de compra de armas el sábado

#Bridgeport CT – El jefe Pérez con representantes del Departamento de policía de Bridgeport anuncia un evento de Gun Buyback para ser alojado el sábado, 11 de mayo de 10am-3pm en la oficina de servicios comunitarios en 1395 Avenida Sylvan. Los dueños de negocios locales se han reunido para apoyar este evento en un esfuerzo por reducir el número de armas de fuego propiedad de los residentes en nuestra ciudad, y para proporcionar un proceso por el cual los miembros de la comunidad pueden de forma segura de dar la vuelta y vender armas de fuego de propiedad privada a la policía. El programa incluye la residencia de alrededor de la comunidad circundante, así.