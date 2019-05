Stratford News: Tobacco Compliance Check Kicks Butts

On May 1, 2019 the Stratford Police Department and staff members of the State of Connecticut, Department of Mental Health and Addiction Services (DMHAS), Tobacco Prevention and Enforcement Program (TPEP), conducted unannounced compliance inspections of establishments that sell tobacco products. The inspections were performed in an effort to determine compliance with state laws concerning the prohibition of the sale of cigarettes and/or tobacco products to youth under the age of eighteen.

Under the direction and supervision of DMHAS investigators, an underage youth employed by the Tobacco Prevention and Enforcement Program, entered the establishments and attempted to purchase tobacco products.

A total of fifteen (15) unannounced compliance inspections were conducted. Of this total, five (5) establishments were found to be in violation of the General Statutes of Connecticut, Sec. 53- 344(b), Sale of Tobacco to Minors under Eighteen. The offending clerks at these establishments were issued and infraction in the amount of $200.00. The Cigarette Dealer License holder at each establishment also faces additional administrative sanctions from the Department of Revenue Services the state agency that issues Cigarette Dealer Licenses.

The establishments found to be in violation are as follows:

Boston Ave. Mart: 265 Boston Ave.

Future Market: 2336 Barnum Ave.

Lordship Shell: 145 Lordship Blvd.

Success Ave. Citgo: 605 Success Ave.

EZ Mart: 3355 Main St.

It should also be noted that the following businesses were found in compliance with the law:

24/7 Express: 1607 Barnum Ave.

Stratford Food Center: 11 Woodend Road

Checkers Food Store and Deli: 1796 Barnum Ave.

Citgo Food Mart: 2000 Barnum Ave.

Shell Gas Station: 2275 Broadbridge Ave.

Billows and Blaze 1056 Stratford Avenue

Bruce Corner Market LLC: 189 Bruce Ave.

JM Gas LLC: 805 Main St.

Delta Food and Fuel: 1219 Stratford Ave.

Citgo Gas: 1725 Stratford Ave.

Noticias de Stratford: Control de Tabaco cumplimiento

El 1 de mayo de 2019, el Departamento de policía de Stratford y los miembros del personal del estado de Connecticut, Departamento de servicios de salud mental y adicción (DMHAS), programa de prevención y observancia del tabaco (TPEP), realizaron inspecciones de cumplimiento no anunciadas de establecimientos que venden productos de tabaco. Las inspecciones se realizaron en un esfuerzo por determinar el cumplimiento de las leyes estatales relativas a la prohibición de la venta de cigarrillos y/o productos de tabaco a los jóvenes menores de dieciocho años.

Bajo la dirección y supervisión de los investigadores de la DMHAS, un joven menor de edad empleado por el programa de prevención y observancia del tabaco, entró en los establecimientos e intentó comprar productos de tabaco.

Se realizaron un total de quince (15) inspecciones de cumplimiento no anunciadas. De este total, se constató que cinco (5) establecimientos violaban los Estatutos generales de Connecticut, sec. 53-344 (b), venta de tabaco a menores de dieciocho años. Los empleados infractores en estos establecimientos fueron emitidos y la infracción por el monto de $200,00. El titular de la licencia de concesionario de cigarrillos en cada establecimiento también enfrenta sanciones administrativas adicionales del Departamento de servicios de ingresos de la agencia estatal que emite licencias de concesionario de cigarrillos.

Los establecimientos que se encuentran en violación son los siguientes:

Mart: 265 Boston Ave.

Mercado futuro: 2336 Barnum Ave.

Señoría Shell: 145 señorío Blvd.

Éxito Ave. CITGO: 605 éxito Ave.

EZ Mart: 3355 Main St.

También cabe señalar que se encontraron las siguientes empresas en cumplimiento de la ley:

24/7 Express: 1607 Barnum Ave.

Stratford Food Center: 11 Woodend Road

Checkers Food Store y Deli: 1796 Barnum Ave.

CITGO Food Mart: 2000 Barnum Ave.

Estación de gas Shell: 2275 Broadbridge Ave.

Billows y Blaze 1056 Stratford Avenue

Bruce Corner Market LLC: 189 Bruce Ave.

JM gas LLC: 805 Main St.

Delta alimentos y combustibles: 1219 Stratford Ave.

CITGO gas: 1725 Stratford Ave.