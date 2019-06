Stratford EMS Receives EMS Silver Plus Award

Stratford EMS (SEMS) has received the American Heart Association’s Mission: Lifeline® EMS Silver Plus Award for implementing quality improvement measures for the treatment of patients who experience severe heart attacks.

Every year, more than 250,000 people experience an ST elevation myocardial infarction (STEMI) the deadliest type of heart attack caused by a blockage of blood flow to the heart that requires timely treatment. To prevent death, it’s critical to restore blood flow as quickly as possible, either by mechanically opening the blocked vessel or by providing clot-busting medication.

The Mission: Lifeline initiative provides tools, training and other resources to support heart attack care following protocols from the most recent evidence-based treatment guidelines. Mission: Lifeline’s EMS recognition program recognizes emergency medical services for their efforts in improving systems of care to rapidly identify suspected heart attack patients, promptly notify the medical center and trigger an early response from the awaiting hospital personnel.

“Stratford EMS is dedicated to providing optimal care for heart attack patients,” said Michael Loiz, Director of EMS/911. “We are pleased to be recognized for our dedication and achievements in emergency medical care efforts through Mission: Lifeline.”

“EMTs and paramedics play a vital part in the system of care for those who have heart attacks,” said Tim Henry, M.D., Chair of the Mission: Lifeline Acute Coronary Syndrome Subcommittee. “Since they often are the first medical point of contact, they can save precious minutes of treatment time by activating the emergency response system that alerts hospitals to an incoming heart attack patient. We applaud Stratford EMS for achieving this award in following evidence-based guidelines in the treatment of people who have severe heart attacks.”

(Stratford EMS Press Release)

Stratford EMS recibe el premio EMS Silver Plus

Stratford EMS (SEMS) ha recibido el premio Mission: Lifeline® EMS Silver Plus Award de la Asociación Americana del Corazón por implementar medidas de mejora de la calidad para el tratamiento de pacientes que experimentan ataques cardíacos graves.

Cada año, más de 250.000 personas experimentan un infarto de miocardio de elevación ST (STEMI) el tipo más mortífero de ataque cardíaco causado por un bloqueo del flujo sanguíneo al corazón que requiere tratamiento oportuno. Para prevenir la muerte, es fundamental restaurar el flujo sanguíneo lo más rápido posible, ya sea abriendo mecánicamente el vaso bloqueado o proporcionando medicamentos que rompen coágulos.

La iniciativa Mission: Lifeline proporciona herramientas, capacitación y otros recursos para apoyar la atención de ataques cardíacos siguiendo los protocolos de las pautas de tratamiento más recientes basadas en evidencia. Misión: El programa de reconocimiento de EMS de Lifeline reconoce los servicios médicos de emergencia por sus esfuerzos en mejorar los sistemas de atención para identificar rápidamente a los presuntos pacientes de infarto, notificar de inmediato al centro médico y desencadenar una respuesta temprana de la a la espera del personal del hospital.

“Stratford EMS se dedica a proporcionar una atención óptima para los pacientes de infarto”, dijo Michael Loiz, Director de EMS/911. “Nos complace ser reconocidos por nuestra dedicación y logros en los esfuerzos de atención médica de emergencia a través de Mission: Lifeline”.

“Los EMT y los paramédicos desempeñan un papel vital en el sistema de atención a quienes tienen ataques cardíacos”, dijo Tim Henry, M.D., Presidente del Subcomité de Misión: Síndrome Coronario Agudo de Lifeline. “Dado que a menudo son el primer punto de contacto médico, pueden ahorrar valiosos minutos de tiempo de tratamiento activando el sistema de respuesta de emergencia que alerta a los hospitales a un paciente de ataque cardíaco entrante. Aplaudimos a Stratford EMS por lograr este premio siguiendo pautas basadas en evidencia en el tratamiento de personas que tienen ataques cardíacos graves”.