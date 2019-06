2019-06-17 @ 2:19pm–#Stratford CT– #cttraffic– I-95 northbound exit 30 and the right lane is closed due to an accident. Expect delays.

Noticas de Stratford: Accidente

2019-06-17 a las 2:19pm–#Stratford CT– #cttraffic– I-95 en dirección norte salida 30 en el carril derecho está cerrado debido a un accidente. Espere retrasos.