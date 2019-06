2019-06-02 @ 11:01am–#Fairfield CT– There is a road race in Fairfield and police are reporting that there is a woman in gray min-van taking people’s furniture along the race route.

This news report is made possible by:

Noticias de Fairfield: Tomador de muebles

2019-06-02 @ 11:01am – #Fairfield CT – hay una carrera de carretera en Fairfield y la policía está informando que hay una mujer en gris min-van llevando los muebles de la gente a lo largo de la ruta de la carrera.