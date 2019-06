2019-05-31 @ 9:00pm–#Fairfield CT– A power outage reported in the Bungalow/Post Road area of town.

This news report is made possible by:

Noticias de Fairfield: Apagón eléctrico

2019-05-31 @ 9:00PM – #Fairfield CT – Un apagón de electricidd reportado en el área Bungalow/post Road de la ciudad.