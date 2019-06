2019-06-24 @ 7:17pm– Two boys on bicycles say they were approached by a man in grey Mercedes at Gould Manner Park on Holland Hill Road. They boys fled on their bicycles.

Noticias de Fairfield: Extraño = Peligro

2019-06-24 a las 7:17 pm– Dos chicos en bicicleta dicen que estaban siendo seguidos por un hombre en un Mercedes gris en Gould Manner Park en Holland Hill Road. Los chicos huyeron en sus bicicletas.