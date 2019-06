2019-06-24 @ 9:19pm–#Bridgeport CT– Police are investigating a car break in at the Metro Train Station on Ash Creek Boulevard. The car window was smashed.

Noticias de Fairfield: Carro fue entrado con fuerza rompieron la ventana

2019-06-24 a las 9:19pm–#Bridgeport CT – La policía está investigando una rotura de auto en la estación de tren de metro en Ash Creek Boulevard. La ventana del auto estaba completamente destrozada.