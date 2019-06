2019-06-04 @ 12:52pm–#Milford CT #cttraffic– A rollover accident northbound on the Moses Wheeler Bridge. Expect delays in both directions.

Noticias de Milford: I-95 Accidente

2019-06-04 @ 12:52pm – #Milford CT #cttraffic – Un accidente con un carro volteado en dirección norte en el puente de Moses Wheeler. Espere retrasos en ambas direcciones.