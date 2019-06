Westport Looks To Make Town More Accesible

Westport, CT – Elaine Daignault, Director of Human Services and Jen Fava, Director of Parks and Recreation announced today that they will partner with Westport’s Commission on People with Disabilities to host a celebration of Westport’s efforts to improve ADA accessibility around town. “July marks the 29th anniversary of the signing of the American’s with Disabilities Act, a momentous event in US history which brought unparalleled progress to protect and secure equal rights for people of all abilities” said Daignault.

The Compo Beach celebration is scheduled for Wednesday, June 26 from 5:30-6:30 pm at the two central barbecue stations nearest the new restrooms (rain location is Ned Dimes Marina). The party is made possible by a grant from the American’s with Disabilities Act Coalition of Connecticut (ADACC), the only organization in the state singularly devoted to educating individuals with disabilities, businesses, and governmental entities about the ADA. Ms. Daignault continued, “The celebration at Compo is particularly meaningful as the new ADA compliant restrooms, walkways and mobi-mats provide long-awaited access for people with mobility challenges to one of Westport’s Crown Jewels. The party will take place at the two central barbecue stations nearest the new restrooms that now offer ADA compliant surfaces so everyone can enjoy Compo Beach South. The rain location is Ned Dimes Marina where Parks and Recreation recently installed a new ADA compliant ramp and restroom.” According to First Selectman Marpe, “This celebration recognizes and celebrates disability rights and affirms the principals of equality and inclusion for persons with disabilities. It is also an opportunity to acknowledge the hard work of those who have dedicated their time and efforts to improve accessibility for all.

There is still work to be done, but thanks to the knowledge and dedication of residents and staff, we are committed to improving ADA access in Town.” “The Parks and Recreation Department, along with the Parks and Recreation Commission are thrilled at the opportunity our new amenities provide to all members of our community. It’s heartwarming to see people enjoying themselves in ways they couldn’t before,” said Fava. Jim Ross, Commission on People with Disabilities Chair, adds, “We hope that townspeople come out to celebrate Westport! Partygoers are encouraged to bring beach chairs, and refreshments. Businesses that employ and serve people with disabilities will be in attendance, including Crumb Together Bakery. Free hot dogs will be provided by Jr’s Hot Dog truck. We look forward to seeing friends, neighbors and advocates next week.”

Westport busca hacer que la ciudad sea más accesible

Westport, CT – Elaine Daignault, Directora de Servicios Humanos y Jen Fava, Directora de Parques y Recreación anunciaron hoy que se asociarán con la Comisión de Personas con Discapacidades de Westport para organizar una celebración de los esfuerzos de Westport para mejorar la ADA accesibilidad en toda la ciudad. “Julio se celebra el 29o aniversario de la firma de la Ley estadounidense con discapacidades, un acontecimiento trascendental en la historia de Estados Unidos que trajo un progreso sin precedentes para proteger y asegurar la igualdad de derechos para las personas de todas las capacidades”, dijo Daignault.

La celebración de Compo Beach está programada para el miércoles 26 de junio de 5:30-6:30 pm en las dos estaciones de barbacoa centrales más cercanas a los nuevos baños (la ubicación de la lluvia es Ned Dimes Marina). El partido es posible gracias a una subvención de la American’s with Disabilities Act Coalition of Connecticut (ADACC), la única organización en el estado dedicada singularmente a educar a personas con discapacidades, empresas y entidades gubernamentales Ada. La Sra. Daignault continuó: “La celebración en Compo es particularmente significativa, ya que los nuevos baños, pasarelas y colchonetas de mobi sin cumplir con la ADA proporcionan un acceso largamente esperado para las personas con desafíos de movilidad a una de las joyas de la corona de Westport. La fiesta tendrá lugar en las dos estaciones de barbacoa centrales más cercanas a los nuevos baños que ahora ofrecen superficies compatibles con ADA para que todos puedan disfrutar de Compo Beach South. La ubicación de la lluvia es Ned Dimes Marina donde Parks and Recreation recientemente instaló una nueva rampa y baño compatible con ADA.” Según First Selectman Marpe, “Esta celebración reconoce y celebra los derechos de la discapacidad y afirma los principios de igualdad e inclusión para las personas con discapacidad. También es una oportunidad para reconocer el arduo trabajo de aquellos que han dedicado su tiempo y esfuerzos para mejorar la accesibilidad para todos.

Todavía queda trabajo por hacer, pero gracias al conocimiento y la dedicación de los residentes y el personal, estamos comprometidos a mejorar el acceso de ADA en la ciudad”. “El Departamento de Parques y Recreación, junto con la Comisión de Parques y Recreación están encantados con la oportunidad que nuestras nuevas comodidades brindan a todos los miembros de nuestra comunidad. Es reconfortante ver a la gente disfrutando de maneras que antes no podían”, dijo Fava. Jim Ross, presidente de la Comisión de Personas con Discapacidades, añade: “¡Esperamos que la gente del pueblo salga a celebrar Westport! Se anima a los que beban a los bares a llevar sillas de playa y refrescos. Las empresas que emplean y atienden a personas con discapacidades estarán presentes, incluyendo Crumb Together Bakery. El camión Hot Dog de Jr proporciona perros calientes gratuitos. Esperamos ver amigos, vecinos y defensores la próxima semana”.