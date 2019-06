Westport Astronomical Society To Ham It Up

The Westport Astronomical Society’s Ham Radio Club, will be participating in the North American Amateur Radio “Field Day” exercise, June 22 – 23, 2019, at 182 Bayberry Lane in Westport, CT. This event is open to the public and all are encouraged to attend from 2 PM until 9 PM on Saturday, June 22nd and from 9 A.M. to 12 P.M. on Sunday June 23rd. Every year tens of thousands of Amateur Radio operators (also called “hams”) all over the U.S. and Canada participate in Field Day. Field Day is a combination national emergency drill, contest and public demonstration. Members will be available to answer questions, explain what is happening and perform demonstrations.

Field Day demonstrates ham radio’s ability to work reliably under any conditions from almost any location and create an independent communications network. Hams can literally throw a wire in a tree for an antenna, connect it to a battery-powered transmitter and communicate halfway around the world by using a layer of Earth’s atmosphere as a pathway for radio waves. In today’s electronic do-it-yourself (DIY) environment, ham radio remains one of the best ways for people to learn about electronics, physics, meteorology, and numerous other scientific disciplines, and is a huge asset to any community during disasters if the standard communication infrastructure fails. For more information, go to “www.was-ct.org/k1was” on the web and @WAS.CT on Facebook. Email: observatory@was-ct.org For more information about Amateur Radio, go to www.arrl.org

El Club de Radio Ham de la Sociedad Astronómica de Westport, participará en el ejercicio “Field Day” de la Radio Amateur de América del Norte, del 22 al 23 de junio de 2019, en 182 Bayberry Lane en Westport, CT. Este evento está abierto al público y se anima a todos a asistir desde las 2 PM hasta las 9 PM del sábado, 22 de junio y de 9 A.M. a 12 P.M. el domingo 23 de junio. Cada año, decenas de miles de operadores de radioaficionados (también llamados “hams”) en todo Estados Unidos y Canadá participan en el Día de Campo. Field Day es una combinación de simulacro nacional de emergencia, concurso y demostración pública. Los miembros estarán disponibles para responder preguntas, explicar lo que está sucediendo y realizar demostraciones.

Field Day demuestra la capacidad de la radio de jamón para trabajar de forma fiable bajo cualquier condición desde casi cualquier lugar y crear una red de comunicaciones independiente. Los jamones pueden literalmente lanzar un cable en un árbol para una antena, conectarlo a un transmisor alimentado por batería y comunicarse en medio mundo mediante el uso de una capa de la atmósfera de la Tierra como vía para las ondas de radio. En el entorno de hoy en día, la radio de jamón sigue siendo una de las mejores maneras para que la gente aprenda sobre electrónica, física, meteorología y muchas otras disciplinas científicas, y es un gran activo para cualquier comunidad durante los desastres si el la infraestructura de comunicación estándar falla. Para obtener más información, vaya a “www.was-ct.org/k1was” en la web y @WAS. CT en Facebook. Correo electrónico: observatory@was-ct.org Para obtener más información sobre la radio amateur, vaya a www.arrl.org