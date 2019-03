2019-02-28 @ 8:08pm–#cttraffic– State Police are looking for an amber 2002 Volvo S-60 for child abduction. The vehicle has plate number 417YTY. If you see this vehicle call 911.

2019-02-28 @ 8:08pm – #cttraffic – La policía estatal está buscando un carro 2002 Volvo S-60 para la Secuestro de niño. El vehículo tiene el número de placa 417YTY. Si ve este vehículo, llame al 911.