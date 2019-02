#Bridgeport CT– This morning, Donnell Williams (DOB: 3/11/90 of 254 Beechmont Ave) was arrested for his role in the February 26, 2018 murder of Alfanso Anderson at the Sunny Side Inn. This is the second arrest in this case. Williams is charged with Murder, Felony Murder, and Criminal Attempt at Robbery in the First Degree. He is being held on a $1,000,000 Bond.

Noticias de Bridgeport: Arresto en el asesinato de Sunny Side Inn

#Bridgeport CT – Esta mañana, Donnell Williams (DOB: 3/11/90 de 254 Avenida Beechmont) fue arrestado por su parte en el asesinato de Alfanso Anderson en el 26 de febrero de 2018 en Sunny Side Inn. Este es el segundo arresto en este caso. Williams es acusado de asesinato, asesinato por delito grave y tentativa criminal de robo en primer grado. Está retenido en un $1 millón Bond.