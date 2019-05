2019-05-21 @ 7:09pm–#Bridgeport CT– Police were called to King Street for two males fighting. The weapon of choice were shovels.

Noticias de Bridgeport: Pelea

2019-05-21 @ 7:09pm – #Bridgeport CT – La policía fue llamada a la calle King para dos hombres peliando. El arma de selección eran palas.