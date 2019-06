Westport News: Check Theft From Mailbox

On 09/11/2018, a Tierney Lane resident reported a theft of mail from her mailbox. She was alerted to the theft after receiving a call from Patriot Bank advising two males attempted to cash one of her checks in the amount of $450. The check was made out to “Jermaine Smalls” and the victim’s signature had been forged. The check was cancelled by the bank because of the unrecognizable signature, resulting in no financial loss to the victim. It was one of 7 checks stolen from the victim and fraudulently deposited into various accounts. The check written to “Jermaine Smalls” was deposited at an ATM into the personal checking account of Jermaine Smalls of Bridgeport, CT. ATM photographs also confirmed Smalls was one of two males making the ATM deposit.

An arrest warrant application for Smalls was submitted and later approved. On 05/25/2019, Westport officers responded to Wilton PD where Smalls was being detained on the outstanding warrant. He was transported to Westport Police headquarters where he was charged with 53a-129d Identity Theft 3 rd and 53a-140 Forgery 3 rd . Smalls was released after posting $5,000 court set bond and is scheduled to appear in Norwalk Court on 05/31/2019.

This press release was made possible by:

Noticias de Westport: Comprobar robo desde el buzón

En 09/11/2018, Un residente de Tierney Lane reportó un robo de correo de su buzón. Ella fue alertada del robo después de recibir una llamada del Banco Patriot avisando que dos hombres intentaron cobrar uno de sus cheques por la cantidad de $450. El cheque fue hecho a “Jermaine Smalls” y la firma de la víctima había sido falsificada. El cheque fue cancelado por el Banco debido a la firma irreconocible, resultando en ninguna pérdida financiera a la víctima. Fue uno de los 7 cheques robados de la víctima y fraudulentamente depositados en varias cuentas. El cheque escrito a “Jermaine Smalls” fue depositado en un cajero automático en la cuenta de cheques personal de Jermaine Smalls de Bridgeport, CT. Las fotografías de ATM también confirmaron que Smalls era uno de los dos hombres que hacían el depósito del cajero automático.

Se presentó una solicitud de orden de arresto para Smalls y posteriormente se aprobó. En 05/25/2019, los oficiales de Westport respondieron a la policía de Wilton donde Smalls estaba detenido en la orden pendiente. Fue transportado a la sede de la policía de Westport, donde fue acusado de 53A-129D Identity Theft 3 Rd y 53A-140 Forgery 3 Rd. Smalls fue liberado después de la publicación $5,000 Court Bond y está programado para aparecer en la corte Norwalk en 05/31/2019.