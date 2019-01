11:44am–#Bridgeport CT– Today’s vehicle fire was hosted by Bridgeport behind 649 Clinton Avenue. The owner of the car said he just started the car, heard a noise and up in flames it went. Firefighters had it quickly extinguished.

Noticias de Bridgeport: Carro coje fuego.

11:44am–#Bridgeport CT–Un carro coje fuego en Bridgeport detrás de 649 Avenida Clinton. El dueño del carro lo enzendio, escucho un ruido y en llamas se fue. Los bomberos extinguieron elfuego rápidamente.