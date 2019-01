Westport News: Unwanted Visitor

#Westport CT–On 12/21/2018 at approximately 11:30 pm, officers were dispatched to a Westport residence on a report of an unwanted party. The suspect, identified as Lucas Vanderkamp, left the residence prior to police arrival. Officers learned Vanderkamp had entered the victim’s residence through an unlocked side door, without permission or announcing himself, before sitting in the living room. Vanderkamp left the home when asked to do so. The victim reported they had not spoken to Vanderkamp in three years but had previously made it clear to him he was not welcome on the property. An arrest warrant application was submitted for Vanderkamp and later approved. On 01/21/2019, the Greenwich Police Department notified Westport Police Headquarters Vanderkamp was in their custody being detained on the outstanding warrant. Westport officers responded to Greenwich and transported Vanderkamp back to the Westport PD where he was charged with 53a-107 Criminal Trespass 1 st . He was released after posting $25,000 bond and was scheduled to appear in Norwalk Court on 01/22/2019.

Noticias de Westport:

#Westport CT–en 12/21/2018 Aproximadamente a las 11:30 p.m., los oficiales fueron a una residencia de Westport. El sospechoso, identificado como Lucas Vanderkamp, abandonó la residencia antes de la llegada de la policía. Los oficiales aprendieron que Vanderkamp había entrado en la residencia de la víctima a través de una puerta lateral sin seguro y sin permiso, y se sentó la sala. Vanderkamp se fue de la casa cuando le pidieron. La víctima informó que no habían hablado con Vanderkamp en tres años, pero le habían hecho claro que no era bienvenido en la propiedad. Una solicitud de orden de arresto fue presentada para Vanderkamp y posteriormente aprobada. En 01/21/2019, el Departamento de policía de Greenwich notificó al jefe de policía de Westport que Vanderkamp estaba bajo su custodia detenido en la orden de arresto pendiente. Los oficiales de Westport respondieron a Greenwich y transportaron a Vanderkamp a la policía de Westport, donde fue acusado de 53A-107 traspaso criminal 1st. Fue liberado después de pagar $25,000 Bond y estaba programado para aparecer en la corte de Norwalk el 01/22/2019.