2019-03-19 @ 8:30pm–#Bridgeport CT– An employee at a warehouse at 1526 Barnum Avenue ruptured a gas line and is unable to turn it off. Firefighters on the way.

This news report is made possible by:

Nticias de Bridgeport: Una línea de gas se rompió

2019-03-19 @ 8:30pm – #Bridgeport CT – Un empleado en un almacén en 1526 Avenida Barnum rompió una línea de gas y no puede apagarlo. Bomberos en camino.