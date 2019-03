2019-03-13 @ 12:40pm– A gas main has been hit by workers on Vista Avenue. Firefighters on scene, gas company called to the scene.

Noticias de Milford: Tuberia de gas fue golpeada

2019-03-13 @ 12:40pm – Una tubería de gas fue golpeada por los trabajadores en la Avenida Vista. Bomberos están en la escena, la compañía de gas fueron llamados a la escena tambien.