2019-04-07 @ 5:28pm–#Bridgeport CT– A gunshot victim just showed up at St. Vincent’s Hospital. It is not known at this time where in town the shooting happened.

Noticias de Bridgeport: Victima de disparo

2019-04-07 @ 5:28pm – #Bridgeport CT – Una víctima de disparo acaba de aparecerse en el hospital St. Vincent. No se sabe en este momento dónde en la ciudad ocurrió el tiroteo.