2019-06-21 @ 6:44pm–A person on a moped was hit by a car who remained on scene at North and Main Street.

Noicias de Bridgeport: Ciclomotor fue atropellada

2019-06-21 a las 6:44 pm: Una persona en un ciclomotor fue atropellada por un coche que permaneció en escena en North y Main.