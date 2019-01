1:22pm–#Bridgeport CT– Report of a car hitting a porch in the 400 block of Funston Avenue (between Reservior and Sylvan Avenue near Soundview). No reported injuries.

Noticias de Bridgeport: Carro choca contra un barcón.

1:22pm–#Bridgeport CT–Un carro choca contra un barcón la el calle 400 de la Avenida Funston (entre el Resevior y la Avenida de Sylvan cerca de Soundview). No hay lesiones reportadas