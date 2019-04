2019-04-08 @ 1:49pm–#Norwalk CT– First responders dispatched to Jefferson Science Magnet School at 75 Van Buren Avenue for a 9-year-old student choking on an eraser.

Noticias de Norwalk: Una niña de asfixiava con un goma de borrar.

2019-04-08 @ 1:49 pm–#Norwalk CT– Primeros auxilios enviados a Jefferson Science Magnet School en la 75 Avenida Van Buren para un estudiante de 9 años que se estaba asfixiando con una goma de borrar.